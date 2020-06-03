Воспитанник «Манчестер Сити», защитник Недум Онуоха, выступающий за «Реал Солт-Лейк», поделился мнением о протестах в США, связанных с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда.

Ранее в Миннеаполисе офицеру полиции было предъявлено обвинение в совершении убийства третьей степени Джорджа Флойда, скончавшегося при задержании 25 мая. Этот случай вызвал протесты во многих городах США.

— Наше общество переживает эмоциональный момент, — приводит Goal.com слова Онуохи. — Вообще, это уже назревало. Сейчас пошла большая волна энергии, вокруг много разговоров о Джордже Флойде — такие проблемы возникали десятилетиями. Люди пытаются шуметь, привлекать внимание. Я пытаюсь высказаться, но меня уже давно пытаются заткнуть. Так вот, я хочу сказать: достаточно — значит достаточно. Мне дает силу то, что сейчас протестуют не только афроамериканцы. Изменения наступят, они уже видны. Например, многие темнокожие люди боятся делать то, что некоторые белые делают с полицией, просто с ума сойти. Эти изменения необходимы нам. Не хочу сказать, что не нужно ничего делать, потому что людей не слышали очень много времени. Пора уже им стать услышанными.