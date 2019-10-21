Названы претенденты на первый в истории приз «Вратарь года имени Яшина»

Издание France Football огласило список кандидатов на приз лучшему вратарю года имени Льва Яшина. Данная награда учреждена в этом году, ее обладатель будет назван вместе с лауреатом «Золотого мяча».

Претендентами на новый трофей стали: Алиссон (Бразилия, «Ливерпуль»), Мануэль Нойер (Германия, «Бавария»), Эдерсон (Бразилия, «Манчестер Сити»), Андре Онана (Камерун, «Аякс»), Войчех Щенсны (Польша, «Ювентус»), Ян Облак (Словения, «Атлетико»), Кепа Аррисабалага (Испания, «Челси»), Самир Ханданович (Словения, «Интер»), Юго Ллорис (Франция, «Тоттенхэм»), Марк-Андре тер Штеген (Германия, «Барселона»).

Лев Яшин — единственный в истории вратарь — обладатель «Золотого мяча». Он получил эту награду в 1963 году. Завтра, 22 октября, прославленному голкиперу исполнилось бы 90 лет.