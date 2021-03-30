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Назначена новая дата суда по делу Бензема — Вальбуэна

18:11
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Форвард «Реала» Карим Бензема предстанет перед судом по делу о шантаже бывшего партнера по сборной Франции Матье Вальбуэна. Бензема обвиняют в вымогательстве денег у другого футболиста в составе группы лиц за запись интимного видео с участием Вальбуэна.

Слушания запланированы на 20-22 октября, сообщает Marca 30 марта.

Бензема, который не вызывается в сборную Франции с октября 2015 года, грозит до пяти лет тюрьмы и штраф в размере 75 тысяч евро. Фигурантами по данному делу проходят еще четыре человека. Бензема обвиняется в том, что он заплатил неким лицам за вымогательство денежных средств у Вальбуэна, угрожая опубликовать провокационную видеозапись.

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