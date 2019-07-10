Насри перешел в "Андерлехт" ради сына

Новичок "Андерлехта" Самир Насри рассказал, почему принял предложение бельгийского клуба. По его словам, беседа с бывшим партнером по "Манчестер Сити" Венсаном Компани не была решающим фактором.

- Мой разговор с Компани не длились долго, потому что я хотел остаться в Европе, так как у меня есть маленький сын, - цитирует L'Equipe Насри. - Я не искал более выгодный контракт за границей. Деньги для меня не на первом месте в приоритетах

Насри перешел в "Андерлехт" //

​Насри может перейти в "Андерлехт", его зовет Компани