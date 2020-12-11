Награды ФИФА-2020: полный список кандидатов
ФИФА в официальном Twitter назвала шорт-лист кандидатов на премию The Best FIFA Awards-2020. Награды будут вручены в онлайн-формате 17 декабря. Ведущими церемонии станут журналистка Решмин Краудхари и бывший форвард сборной Голландии, обладатель «Золтого мяча"-1987 Руд Гуллит.
Футболист года: Криштиану Роналду (Португалия, «Ювентус»), Роберт Левандовски (Польша, «Бавария»), Лионель Месси (Аргентина, «Барселона»).
Футболистка года: Люси Броунз (Англия, «Манчестер Сити»), Пернилла Хардер (Дания, «Челси»), Венди Ренар (Франция, «Лион»).
Тренер года: Марсело Бьелса (Аргентина, «Лидс»), Ханс-Дитер Флик (Германия, «Бавария»), Юрген Клопп (Германия, «Ливерпуль»).
Тренер года у женщин: Эмма Хэйс (Англия, «Челси»), Жан-Люк Вассер (Франция, «Лион»), Зарина Вигман (Голландия, сборная Голландии).
Вратарь года: Алиссон (Бразилия, «Ливерпуль»), Мануэль Нойер (Германия, «Бавария»), Ян Облак (Словения, «Атлетико»).
Вратарь года у женщин: Сара Буадди (Франция, «Лион»), Кристиана Эндлер (Чили, «ПСЖ»), Алисса Нэхер («Чикаго Ред Старз»).
Приз Пушкаша (лучший гол года): Луис Суарес (Уругвай, «Барселона», в ворота «Мальорки»), Джорджиан де Арраскета (Бразилия, «Фламенго», в ворота «Сеары»), Сон Хын Мин (Корея, «Тоттенхэм», в ворота «Бернли»).
Также на церемонии будут названы мужская и женская команды года по версии FIFPro и вручены призы Fair play и лучшим фанатам.
The Best FIFA Awards вручается с 2016 года.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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