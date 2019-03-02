На карнавале в Бразилии двойник Роналдинью станцевал в женской одежде

Необычный герой традиционного бразильского карнавала становится все более популярным в социальных сетях. В Интернете распространяется ролик с танцем участника карнавала, который одет в женскую одержу. Но главное, что этот танцор удивительно похож на легендарного бразильского футболиста Роналдинью. Его называют даже двойником экс-игрока "Барселоны".

Некоторые пользователи соцсетей, делящиеся этим видео, отмечают на нем Роналдинью, однако сам игрок пока на распространение вирусного ролика не отреагировал.