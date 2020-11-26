На церемонии прощания с Марадоной вновь начались беспорядки

В Буэнос-Айресе начались столкновения во время церемонии со знаменитым футболистом Диего Армандо Марадоной, сообщает La Nacion.

Как указывает источник, по просьбе семьи покойного прощание завершится в 16.00 по местному времени (22.00 по Москве). Некоторые из тех, кто пока не успел пройти, вступили в столкновение с полицейскими. Они бросали камни и бутылки, а стражи порядка применяли резиновые пули и слезоточивый газ.

Также указано, что есть задержанные, их количество не уточняется. Ранее была информация об аресте девяти человек. Полиции из-за большого скопления людей становится все тяжелее контролировать обстановку, люди начинают сносить ограждения.

Диего Марадона умер в возрасте 60 лет. До этого сообщалось, что причиной смерти стала остановка сердца.

На церемонии прощания с Диего Марадоной начались беспорядки