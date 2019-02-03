На Бекхэма в США подали в суд. Дебют его клуба в MLS под угрозой

Бывший капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм получил два судебных иска, сообщает Daily Mail. Оба они связаны с будущим клубом MLS "Интер Майами", совладельцем которого является Бэкхем.

Первый иск связан с возможными нарушениями при строительстве стадиона клуба. Отмечается, что по документам указана площадь объекта в 131 акр, а фактически она составляет 157 акров.

Во втором иске Бекхэма требуют раскрыть имена бизнесменов и остальных партнеров проекта.

В связи с судебными исками дебют "Интера Майами" в MLS в 2020 году может не состояться.