Мяч при пенальти нельзя добивать? Английские СМИ опубликовали дезинформацию

В последние несколько часов вовсю идет обсуждение "нового правила" игры в футбол, согласно которому в ходе матча при пенальти нельзя добивать мяч, отлетевший от штанги или вратаря.

Судя по времени сообщений, сначала об этом объявил британский Sky, который даже начал давать комментарии. На самом деле Международный совет футбольных ассоциаций (ИФАБ), чье заседание состоялось в субботу, подобного решения не принимал.

- Такой вопрос на заседании не поднимался и не согласовывался, - сообщили "СЭ" в ИФАБ. (Александр Бобров)

"Вий" в мировом футболе. Правила игры сильно изменятся