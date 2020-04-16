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«Мы скоро снова будем играть». Оптимистичное сообщение от Пеле

21:52
Коллаж Пеле, Зидан и Марадона. Фото Instagram
Коллаж Пеле, Зидан и Марадона. Фото Instagram
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Трехкратный чемпион мира по футболу Пеле опубликовал оптимистичное сообщение в Instagram. Прославленный бразилец надеется, что футбольные матчи, приостановленные из-за коронавируса, скоро возобновятся.

«Мы скоро снова будем играть!» — написал Пеле в Instagram, добавив коллаж с собой, Зинедином Зиданом и Диего Марадоной.

На данный момент в мире зарегистрировано 2 147 799 случаев заражения коронавирусом. 144 313 человек умерли, 546 227 выздоровели.

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