«Мы скоро снова будем играть». Оптимистичное сообщение от Пеле

Трехкратный чемпион мира по футболу Пеле опубликовал оптимистичное сообщение в Instagram. Прославленный бразилец надеется, что футбольные матчи, приостановленные из-за коронавируса, скоро возобновятся.

«Мы скоро снова будем играть!» — написал Пеле в Instagram, добавив коллаж с собой, Зинедином Зиданом и Диего Марадоной.

На данный момент в мире зарегистрировано 2 147 799 случаев заражения коронавирусом. 144 313 человек умерли, 546 227 выздоровели.