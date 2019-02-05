Муслин уволен с поста главного тренера "Аль-Фейха" из Саудовской Аравии

Бывший главный тренер "Локомотива", "Краснодара" и "Амкара" Славолюб Муслин отправлен в отставку с поста главного тренера "Аль-Фейха" из Саудовской Аравии, информирует пресс-служба клуба. Такое решение было принято в связи с неудовлетворительными результатами команды.

65-летний серб возглавил саудовский клуб в октябре 2018-го. За 12 матчей под его руководством "Аль-Фейх" потерпел 6 поражений, проиграв 4 последних матча.

После 18 туров клуб занимает 14-е место из 16 в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии.