Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала отстранение российского футболиста американской команды «Остин Боулд» Валерия Сарамутина от матчей.

Ранее полузащитник техасского клуба рассказал, что его отстранили от игр, после того как он отказался встать на одно колено в знак солидарности с антирасистским движением Black Lives Matter.

— Я не знаю, какие правила прописаны у него в контракте, — заявила Роднина «СЭ».

— Это же добровольная акция.

— Это не важно. У каждой команды есть свои требования и правила, прописанные в контракте. Если такого не было в требования, это одна ситуация. Если это общее решение команды, то это другое.

— Как вы считаете, эта акция должна быть обязательна для всех?

— Я не знаю, какой контракт у этого молодого человека. У каждого своя ситуация. Команда может выставлять свои условия. Они же тоже подписывают соглашения с федерациями, со спонсорами. Мы не знаем условий. Я его не обвиняю, не защищаю.

— Лично вы поддерживаете акцию Black Lives Matter?

— Я никогда в этом деле не участвовала. Моя страна и мой народ не участвовал в рабовладельческих делах. Кто себя чувствует виновным, тот пускай и встает. У нас есть другие обязательства перед поколениями наших людей. Наших, а не других. Есть какие-то обязательства и перед народами СССР. (Константин Колмаков)

Русский игрок в США не встал на колено и был отстранен от матчей. Рассказ от первого лица