Моуринью согласился на условный срок и заплатит 2 миллиона евро штрафа

Известный футбольный тренер Жозе Моуринью достиг соглашения с испанской налоговой службой, информирует Efe.

Португальский специалист принял обвинения в неуплате налогов на имиджевые права на сумму около 2 миллионов евро в 2011-2012 годах, когда он возглавлял "Реал". Моуринью внесет сумму в казну государства и, таким образом, избежит штрафа в размере 3,3 миллиона евро.

Также он получит 12 месяцев условно, так как в испанском законодательстве нет реальных сроков за экономические преступления, совершенные впервые.

В сентябре сообщалось, что Моуринью признал нарушения и согласился выплатить штраф в размере 669 323 евро. Проблемы с испанской налоговой службой возникли у Лионеля Месси, Криштиану Роналду и других игроков, выступавших в Испании.