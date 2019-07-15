Моуринью рассказал, что учит немецкий язык

Известный португальский тренер Жозе Моуринью рассказал, что сейчас изучает немецкий язык. По словам специалиста, это не связано с его возможной будущей работой.

- Сейчас я изучаю немецкий язык, - цитирует Goal Моуринью. - Бундеслига? Сейчас я изучаю немецкий потому что я его не знаю. Я говорю на английском, испанском, португальском, французском и итальянском. И я не исключаю ни одного варианта, в том числе Германию.

Последним местом работы Моуринью был "Манчестер Юнайтед", из которого он был уволен в декабре прошлого года.