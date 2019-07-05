21:35 | Футбол — "Пас из-за границы"

Моуринью отказался от работы с "Гуанчжоу Эвергранд" по семейным обстоятельствам

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Португальский тренер Жозе Моуринью отклонил предложение стать главным тренером "Гуанчжоу Эвергранд" по семейным обстоятельствам, сообщает The Guardian. Ему предлагали зарплату намного больше 15 миллионов фунтов в год, которые он получал в "Манчестер Юнайтед".

Ранее Моуринью говорил, что хочет поработать с национальной командой, но теперь желает найти подходящий для себя клуб. На данный момент 56-летний португалец безработный. Он был уволен с поста главного тренера "МЮ" в декабре 2018-го.

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