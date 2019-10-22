Модрич назвал своих фаворитов в борьбе за «Золотой мяч»

Полузащитник «Реала» Лука Модрич в числе своих фаворитов на награду «Золотой мяч» назвал нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, а также двух футболистов «Ливерпуля» защитника Виргила ван Дейка и форварда Мохамеда Салаха.

— Это сложный выбору, но выделю именно эту четверку и пожелаю им удачи, — цитирует Sport English Модрича.

Обладатель «Золотого мяча» будет определен голосованием журналистов и назван на торжественной церемонии в Париже 2 декабря. Все в списке 30 претендентов.