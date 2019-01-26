Модест будет жаловаться в Спортивный арбитражный суд на свой бывший клуб

Нападающий Антони Модест намерен пожаловаться на китайский клуб "Тяньцзинь Цюаньцзянь" в Спортивный арбитражный суд в Лозанну (CAS). Француз не может играть, поскольку ФИФА разбирает его спор с китайским клубом, оставленным им самовольно в прошлом году, поскольку Модесту не выплачивалась зарплата.

– Если до 31 января не будет никакого решения, если китайский клуб не пойдет навстречу, я подам жалобу в Спортивный арбитражный суд, – написал в своем Инстаграме Модест. – К сожалению, единственной защитой клуба является создание помех мне для игры, хотя они прекрасно понимают, что правда на моей стороне.

Форвард вернулся в "Кельн", однако играть не имеет права из-за разбирательств ФИФА.