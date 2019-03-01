Модель, давшая показания о проституции игроков "Ривер Плейта", найдена мертвой

Модель и телеведущая Наташа Хаитт была найдена мертвой в одном из ночных клубов Буэнос-Айреса, информирует Daily Mail.

По предварительным данным, смерть наступила из-за передозировки наркотиками. Вскрытие показало, что модель умерла от сердечно-легочной недостаточности. В организме 41-летней женщины были найдены следы алкоголя и ЛСД, а на носу – следы кокаина.

Как отмечается, она лежала голой на кровати в одной из комнат клуба Xanadú. При этом следов насилия обнаружено не было.

По показаниям 47-летнего бизнесмена из Парагвая Рауля Дуарте, который пригласил Хаитт в клуб, она не употребляла наркотики. Однако другие свидетели заявили, что она в тот вечер нюхала кокаин. По словам близкого окружения Хаитт, она уже давно перестала употреблять наркотики и алкоголь, а также посещать ночные клубы.

Отметим, что в прошлом году Хаитт стала участником громкого скандала. Она дала показания о проституции несовершеннолетних игроков футбольных клубов "Ривер Плейт" и "Индепендьенте". В результате были арестованы 5 человек, а Хаитт заявила, что опасается за свою жизнь.

– Я не собираюсь убивать себя, умирать от передозировки и тонуть в ванной. Я не собираюсь застреливаться. Если такое произойдет, то будет не моим решением, – написала Хаитт в Твиттере в прошлом году.