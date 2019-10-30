«Млада Болеслав» в 1/8 финала Кубка Чехии победила «Злин» — 3:1. В составе хозяев отличились Алексей Татаев, Николай Комличенко и Томаш Ладра. Также на счету Комличенко результативная передача. У гостей забил Антонин Пантис.

В 15 матчах текущего сезона на счету Комличенко 12 голов. Он является лучшим бомбардиром прошлого чемпионата Чехии. Для Татаева это второй гол.