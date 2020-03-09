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«Млада Болеслав» с Татаевым победила «Баник» и поднялась в чемпионскую группу

22:28

«Млада Болеслав» обыграла «Баник» в выездном матче 24-го тура чемпионата Чехии — 3:2. Победный мяч гости провели на 88-й минуте. В составе «Млады» 90 минут отыграл россиянин Алексей Татаев, получивший в конце первого тайма желтую карточку.

Победа позволила «Младе» подняться в чемпионскую шестерку, которая по окончании первого этапа разыграет места в еврокубках. Команда идет на пятом месте, на 1 очко отставая от «Баника».

Напомним, что первую часть сезона в атаке «Млады Болеслав» играл форвард сборной России Николай Комличенко, который зимой присоединился к московскому «Динамо».

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