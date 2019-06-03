Мишель Платини жестко раскритиковал действующего президента ФИФА Джованни Инфантино

Бывший президент УЕФА Мишель Платини резко высказался о действующем президенте ФИФА Джанни Инфантино.

– Он очень хороший адвокат, очень хороший генеральный секретарь, но он не вызывает доверия как президент ФИФА. Его десять лет рвало на ФИФА. Когда я говорю "рвота", я немного преувеличиваю, но все знают, что он постоянно критиковал эту организацию. Как он может продвигать женский футбол, когда он всегда смеялся над этим, – цитирует Платини официальный сайт французской газеты L`Equipe.

Напомним, что выборы нового президента ФИФА пройдут в среду 5 июня конгрессе ФИФА в Париже. Мишель Платини был президентом УЕФА с января 2007 года по октябрь 2015 года и отстранен от должности Арбитражной палатой комитета по этике ФИФА из-за обвинений в коррупции. Джованни Инфантино – действующий президент ФИФА с февраля 2016 года.