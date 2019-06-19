Мишель Платини рассказал о своем допросе

Бывший президент УЕФА Мишель Платини, освобожденный из-под стражи, рассказал, о чем его спрашивала полиция. 63-летний француз был задержан во вторник в офисе Антикоррупционного управления судебной полиции в пригороде Парижа для дачи показаний по делу о коррупции при определении места проведения чемпионата мира-2022 в Катаре. Сделано это было для того, чтобы участники слушания не смогли договориться.

- Несмотря на то, что я приехал как свидетель, меня тут же взяли под стражу, - цитирует Платини AFP. - Было неприятно. Все длилось довольно долго. Учитывая количество вопросов, по-другому быть не могло.

Меня спрашивали про Евро-2016, чемпионат мира в России, чемпионат мира в Катаре, "ПСЖ", ФИФА. Я сохранял спокойствие, потому что не имею отношения ни к каким аферам.

Напомним, в 2015 году Мишель Платини был отстранен от футбольной деятельности за незаконное получение 2 миллионов швейцарских франков от тогдашнего главы ФИФА Зеппа Блаттера.

К Платини пришла полиция. Катар-2022 под угрозой