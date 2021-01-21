Мировые футбольные федерации выступили против создания закрытой европейской лиги

ФИФА на своем официальном сайте выступила с заявлением касательно создания европейской Суперлиги. Как отмечается в сообщении, ФИФА, а также входящие в нее УЕФА, Азиатская конфедерация футбола, Африканская конфедерация футбола, КОНКАКАФ, КОНМЕБОЛ и Конфедерация футбола Океании не признают этот турнир.

«В свете последних спекуляций в СМИ по поводу создания закрытой европейской Суперлиги по инициативе некоторых европейских клубов, ФИФА, а также шесть конфедераций хотели бы еще раз повторить и сделать акцент на том, что это соревнование не будет признано ни ФИФА, ни вышеназванными конфедерациями. Любой клуб или игрок, принявший в нем участие, будет не допущен к соревнованиям под эгидой ФИФА или шести конфедераций», — говорится в сообщении.

Данное заявление подписали президент ФИФА Джанни Инфантино, а также главы всех соответствующих конфедераций: Александер Чеферин (УЕФА), шейх Салман бин Эбрахим Аль Халифа (АФК), Констан Омари (и.о. главы КАФ), Витторио Монтальяни (КОНКАКАФ), Алехандро Домингес (КОНМЕБОЛ) и Ламберт Мэлток (ОФК).

Напомним, СМИ ранее сообщали, что топ-клубы Европы обсуждают возможность создания европейской Суперлиги. Организаторы хотели запустить турнир в 2022 году. В нем должны участвовать 16-18 команд, а банк JP Morgan якобы готов инвестировать в лигу около 6 миллиардов долларов.