Минское "Торпедо" рассчитывает найти нового владельца в России

Директор минского "Торпедо" Андрей Салангин надеется, что ему удастся решить финансовые проблемы с помощью России. По его словам, он поедет в Москву для встречи с потенциальными инвесторами.

- Годовой бюджет у нас сформирован. Мы ежемесячно получали финансы за определенные услуги, выставляли счета, - цитирует "Прессбол" Салангина. - Жили от месяца к месяцу. Гарантий на год или на полгода не было. Я поеду в Москву и буду встречаться с людьми, которые заинтересованы взять "Торпедо". Мы в устной форме обговорили все финансовые вопросы: сколько нужно, чтобы доиграть чемпионат, сколько нужно, чтобы погасить долги. Если все срастется, то "Торпедо" продолжит играть в высшей лиге.