02:05 11 декабря | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

Министр транспорта Турции: "Осуждаю террористическую атаку в Стамбуле"

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Министр транспорта Турции Ахмет Арслан осудил террористический акт, произошедший после домашнего матча с "Бурсаспором" (2:1) в чемпионате Турции. В результате взрыва в Стамбуле у стадиона "Бешикташа" как минимум 13 человек погибло и порядка 20 – получили ранения.

Я осуждаю террористическую атаку, которая произошла в стамбульском районе Бешикташ", – написал Арслан в твиттере.

 

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Материалы REN-TV

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