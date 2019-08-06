Милевский вспомнил, как разбил "Феррари" за 290 тысяч долларов

Нападающий брестского "Динамо" Артем Милевский вспомнил как разбил "Феррари", цена которой составлял 290 тысяч долларов.

– Понятно, в тот момент мне было не до улыбок, – цитирует Onliner Милевского. - Это утром было. Я прилетел из Стамбула в Газиантеп, забрал машину с парковки аэропорта и поехал домой. Вечером стояла тренировка. Было только семь утра. Пути – минут 20. Может, заспанный был. У меня переключатель лежал в бардачке, я наклонился музыку сменить, а трасса ушла на резкий поворот, в который я не вписался.

Передо мной торчала какая-то арматура. Я вылезал, выбив дверь ногой, через пассажирское место. Страх, истерика, паника – все было. Но, мне кажется, я достаточно быстро пришел в себя. На следующий день уже тренировался.

Мне, конечно, фартануло. Очень. Маме сразу настрочил, что все в порядке, не пишите, не звоните, я пока ни с кем не разговариваю. А потом перестал трубку брать. Звонили все.

Машину потом продавали на запчасти. Где-то 60 тысяч долларов за нее дали. Минус 230 тысяч. Но это жизнь. Потом у меня был дорожный инцидент в Хорватии. Прав не было, мозг сделал так, что я больше не захотел проблем. Три года езжу пассажиром. Не хочу водить. Все у меня так спокойно и хорошо.

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