Милевский рассказал о самом крупном штрафе в карьере

Нападающий брестского "Динамо" Артем Милевский рассказал о системе штрафов в киевском "Динамо".

– Они не были прописаны в контракте, их просто объявлял Игорь Михалыч Суркис, – цитирует Onliner Милевского. - Сегодня сказал 50 тысяч – все, 50 тысяч. В контракте были цифры, которые он не отдал до сих пор. Но неважно.

У нас в Киеве была фраза "посидел на десятку". Увидели тебя в ресторане – штраф. Да берите, только шуму не надо.

Сколько я тогда получал в Киеве? Много. Очень много. Десятка была существенной суммой. Но я такой человек: если видели меня, пожалуйста, забирайте. Тем более это не самый мой большой штраф. Когда-то я 50 тысяч отдал. Саня Алиев накосячил. После бани какой-то ехали. Саня все не мог успокоиться. Мы договорились уже, но все равно пошли и сдали нас Суркису. А это произошло за два дня до матча. Я за рулем был.

Милевский рассказал о пародии президента Украины Зеленского на него // Милевский вспомнил, как разбил "Феррари" за 290 тысяч долларов