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Милевский и Шкурин — в символической сборной чемпионата Белоруссии

06:50
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Белорусская федерация футбола подвела итоги сезона в национальном чемпионате. Лучшим футболистом второй год подряд стал полузащитник БАТЭ Игорь Стасевич. В первую символическую сборную вошли экс-нападающий «Тосно» Артем Милевский и Илья Шкурин, который может перейти в ЦСКА.

Первая сборная: Гутор — Сачивко, Кики, Рыбак, Матвейчик — Нехайчик, Драгун, Кисляк, Стасевич — Милевский, Шкурин.

Вторая сборная: Плотников — Антич, Павловец, Волков, Веретило — Яблонский, Бакай, Нойок — Скавыш, Лаптев, Ковалев.

Дополнительная информация

https://abff.by/news/article/zvezdnyj-mac-2019-vruceny-glavnye-nagrady-goda

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