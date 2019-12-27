Белорусская федерация футбола подвела итоги сезона в национальном чемпионате. Лучшим футболистом второй год подряд стал полузащитник БАТЭ Игорь Стасевич. В первую символическую сборную вошли экс-нападающий «Тосно» Артем Милевский и Илья Шкурин, который может перейти в ЦСКА.

Первая сборная: Гутор — Сачивко, Кики, Рыбак, Матвейчик — Нехайчик, Драгун, Кисляк, Стасевич — Милевский, Шкурин.

Вторая сборная: Плотников — Антич, Павловец, Волков, Веретило — Яблонский, Бакай, Нойок — Скавыш, Лаптев, Ковалев.