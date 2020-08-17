Международная карьера Месси началась в этот день. Катастрофой

Сегодня, 17 августа, исполнилось ровно 15 лет дебюту Лионеля Месси в составе сборной Аргентины. 18-летний нападающий «Барселоны» в августе 2005 года получил вызов в национальную команду от Хосе Нестора Пекермана.

Первой игрой Месси за сборную стала товарищеская игра с Венгрией, состоявшаяся в Будапеште (2:1 в пользу Аргентины). Форвард провел на поле всего три минуты, после чего получил красную карточку.

С 2005 года Месси провел за сборную 138 матчей (третий результат в истории) и забил рекордные 70 голов. Форвард выступил на четырех чемпионатах мира (2006, 2010, 2014, 2018), на ЧМ-2014 Аргентина взяла серебро. Также на его счету пять Кубков Америки, на которых аргентинцы трижды становились серебряными призерами и один раз — бронзовыми.