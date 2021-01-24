Езил провел первую тренировку в «Фенербахче». Выглядит счастливым

Полузащитник «Фенербахче» Месут Езил провел первую тренировку в составе нового клуба. Хавбек перешел из «Арсенала» этой зимой.

Ранее Езил неоднократно говорил, что фанатеет от «Фенербахче», а незадолго до трансфера выкладывал коллаж, на котором он выводит на поле клуба самого себя в детстве.