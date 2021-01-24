Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    «Пас из-за границы»

Езил провел первую тренировку в «Фенербахче». Выглядит счастливым

19:55
Месут Езил. Фото ФК "Фенербахче"
Месут Езил. Фото ФК "Фенербахче"
Теги:

Полузащитник «Фенербахче» Месут Езил провел первую тренировку в составе нового клуба. Хавбек перешел из «Арсенала» этой зимой.

Ранее Езил неоднократно говорил, что фанатеет от «Фенербахче», а незадолго до трансфера выкладывал коллаж, на котором он выводит на поле клуба самого себя в детстве.

«Пас из-за границы»: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир