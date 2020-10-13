Месси занял второе место в списке наиболее подешевевших игроков за 2020 год

Портал Transfermarkt составил список самых подешевевших футболистов в 2020 году.

Первое место в списке занял форвард «Реала» Эден Азар, чья стоимость упала со 120 миллионов евро до 60 миллионов. Вторую строчку занял форвард «Барселоны» Лионель Месси, который подешевел на 40 миллионов и теперь стоит 100 миллионов евро. Замкнул тройку нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн — его стоимость упала на 40 миллионов и составляет 80 миллионов.