Месси стал самым обсуждаемым спортсменом 2020 года в «Одноклассниках»

Социальная сеть «Одноклассники» проанализировала, что обсуждали пользователи соцсети в 2020 году. В теме спорта самой популярной фигурой стал нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси. По числу упоминаний он обошел всех спортсменов.

Топ-10 обсуждаемых спортсменов 2020 года

1. Лионель Месси (футбол)

2. Артем Дзюба (футбол)

3. Хабиб Нурмагомедов (единоборства)

4. Конор Макгрегор (единоборства)

5. Криштиану Роналду (футбол)

6. Александр Овечкин (хоккей)

7. Александр Кокорин (футбол)

8. Неймар (футбол)

9. Александр Логинов (биатлон)

10. Алина Загитова (фигурное катание)

Пандемия вируса COVID-19 стала трендом обсуждения в социальных сетях на весь 2020 год. В топ наиболее упоминаемых событий попали голосование по поправкам в Конституцию России, президентские выборы и протесты в Белоруссии, акции в Хабаровске, а также конфликт в Нагорном Карабахе.

Топ-10 обсуждаемых событий за 2020 год

1. Пандемия COVID-19

2. Голосование по поправкам в Конституцию РФ

3. Выборы президента и протесты в Белоруссии

4. Арест губернатора Хабаровского края Фургала и акции в его поддержку

5. Конфликт в Нагорном Карабахе

6. Авария с участием Михаила Ефремова

7. Бессмертный полк: онлайн-акция и отмена шествия

8. Выборы президента США

9. Отравление Алексея Навального

10. Смерть Джорджа Флойда и протесты в США

В числе самых значимых событий Одноклассники также назвали главные утраты года. Больше всего пользователи обсуждали кончину юмориста и писателя Михаила Жванецкого.

Топ-10 утрат 2020 года

1. Михаил Жванецкий

2. Валентина Легкоступова

3. Армен Джигарханян

4. Диего Марадона

5. Борис Клюев

6. Протоиерей Димитрий Смирнов

7. Михаил Кокшенов

8. Протоиерей Всеволод Чаплин

9. Виктор Проскурин

10. Александр Беляев

Топ-10 обсуждаемых актеров 2020 года

1. Михаил Ефремов

2. Павел Деревянко

3. Константин Хабенский

4. Александр Петров

5. Дмитрий Нагиев

6. Виктория Исакова

7. Ирина Пегова

8. Марина Александрова

9. Ольга Кузьмина

10. Кристина Асмус

Топ-10 обсуждаемых музыкантов 2020 года

1. Ольга Бузова

2. Баста

3. Дима Билан

4. Artik&Asti

5. Полина Гагарина

6. Леонид Агутин

7. Тимати

8. Сергей Шнуров

9. NILETTO

10. Zivert