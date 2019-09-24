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Месси считает Гвардьолу лучшим тренером, а Роналду — Сантуша

01:04
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Нападающий «Барселоны» Лионель Месси назвал Хосепа Гвардьолу из «Манчестер Сити» лучшим тренером года в голосовании ФИФА. В тройку аргентинец также включил соотечественников Маурисио Покеттино из «Тоттенхэма» и Марсело Гальярдо из «Ривер Плейта».

Защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк на первое место поставил тренера своей команды Юргена Клоппа. В тройку он также включил Гвардьолу и Эрика тен Хага из «Аякса».

Криштиану Роналду лучшим считает тренера сборной Португалии Фернанду Сантуша. На второе место он поставил Джамеля Бельмади из сборной Алжира, а на третье — Клоппа.

Напомним, Месси стал лучшим игроком ФИФА, ван Дейк занял второе место, а Роналду — третье. В голосовании за тренеров победу одержал Юрген Клопп, Гвардьола стал вторым, а Покеттино — третьим.

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