Месси — самый высокооплачиваемый футболист Европы, Роналду - на втором месте

Опубликован список самых высокооплачиваемых футболистов топ-5 европейских чемпионатов по данным французской газеты L’Équipe. Возглавляет рейтинг форвард "Барселоны" Лионель Месси – 8,3 миллиона евро в месяц (до вычета налогов).

На втором месте - нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду (4,7 миллиона), на третьем - форвард "Атлетико" Антуан Гризманн (3,3 миллиона).



Топ-10 высокооплачиваемых игроков Европы:



1. Лионель Месси ("Барселона") – 8,3 миллионов евро в месяц



2. Криштиану Роналду ("Ювентус") – 4,7



3. Антуан Гризманн ("Атлетико") – 3,3



4. Неймар ("ПСЖ") – 3,06



5. Луис Суарес ("Барселона") – 2,9



6. Гарет Бэйл ("Реал") – 2,5



7. Филиппе Коутиньо ("Барселона") – 2,3



8. Алексис Санчес ("Манчестер Юнайтед") – 2,28



9. Килиан Мбаппе ("ПСЖ") – 1,73



10. Месут Езил ("Арсенал") – 1,6