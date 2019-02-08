13:38 | Футбол — "Пас из-за границы"

Месси — самый высокооплачиваемый футболист Европы, Роналду - на втором месте

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Опубликован список самых высокооплачиваемых футболистов топ-5 европейских чемпионатов по данным французской газеты L’Équipe. Возглавляет рейтинг форвард "Барселоны" Лионель Месси – 8,3 миллиона евро в месяц (до вычета налогов).

На втором месте - нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду (4,7 миллиона), на третьем - форвард "Атлетико" Антуан Гризманн (3,3 миллиона).

Топ-10 высокооплачиваемых игроков Европы:

1. Лионель Месси ("Барселона") – 8,3 миллионов евро в месяц

2. Криштиану Роналду ("Ювентус") – 4,7

3. Антуан Гризманн ("Атлетико") – 3,3

4. Неймар ("ПСЖ") – 3,06

5. Луис Суарес ("Барселона") – 2,9

6. Гарет Бэйл ("Реал") – 2,5

7. Филиппе Коутиньо ("Барселона") – 2,3

8. Алексис Санчес ("Манчестер Юнайтед") – 2,28

9. Килиан Мбаппе ("ПСЖ") – 1,73

10. Месут Езил ("Арсенал") – 1,6

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