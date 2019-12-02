Месси с семьей прибыл в Париж

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси прибыл в Париж на церемонию вручения «Золотого мяча"-2019. По информации испанских СМИ, именно аргентинец получит награду в этом году. Вместе с ним прилетела его супруга и дети.

Церемония вручения «Золотого мяча"-2019 состоится сегодня, 2 декабря, в Париже. Начало — в 22.30 по московскому времени.