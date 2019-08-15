УЕФА назвал шорт-лист из претендентов на титул лучшему игроку года в европейском футболе. В него вошли капитан «Барселоны» Лионель Месси, нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду и защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк.

Данная награда вручается с 2011 года. Месси выигрывал ее дважды — в 2011 и 2015 году, Роналду — трижды (2014, 2016 и 2017). В прошлом сезоне приз получил Лука Модрич из «Реала». По итогам 2018 года он также завоевал «Золотой мяч».

Помимо них награду получали Андрес Иньеста («Барселона», 2012) и Франк Рибери («Бавария», 2013).

Месси в сезоне-2018/19 выиграл чемпионат Испании, стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов и чемпионата Испании, а также «Золотую бутсу».

Роналду стал победителем дебютного розыгрыша Лиги наций с Португалией, а с «Юве» взял титул чемпиона Италии.

Ван Дейк победил с «Ливерпулем» в Лиге чемпионов и был признан лучшим игроком финала. Также он стал вторым в чемпионате Англии, а с Голландией дошел до финала Лиги наций.

Награда, как и другие призы УЕФА, будет вручена на церемонии в Монако 29 августа.