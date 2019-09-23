Оглашена символическая сборная футболистов года по версии FIFPro. В нее вошли три голландских футболиста — защитники Виргил ван Дейк и Маттей де Лигт, а также хавбек Френки де Йонг.

Полностью команда выглядит следующим образом: Алиссон (Бразилия, «Ливерпуль») — Маттейс де Лигт (Голландия, «Аякс"/"Ювентус»), Серхио Рамос (Испания, «Реал»), Виргил ван Дейк (Голландия, «Ливерпуль»), Марселу (Бразилия, «Реал») — Лука Модрич (Хорватия, «Реал»), Френки де Йонг (Голландия, «Аякс"/"Барселона»), Эден Азар (Бельгия, «Челси"/"Реал») — Кильян Мбаппе (Франция, «ПСЖ»), Лионель Месси (Аргентина, «Барселона»), Криштиану Роналду (Португалия, «Ювентус»).

Игрок года по версии ФИФА. Live!