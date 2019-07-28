Месси, Роналду и чешская футболистка претендуют на приз УЕФА за лучший гол сезона

УЕФА опубликовал список претендентов на лучший гол в сезоне-2018/19. В него вошли 10 претендентов.

Среди них - гол француза Энцо Милло в матче 1/4 финала чемпионата Европы для игроков до 17 лет против Чехии (6:1). Еще восемь мячей были забиты на взрослом мужском уровне. Среди них голы пятикратных обладателей "Золотого мяча" Криштиану Роналду и Лионеля Месси.

Также в число претендентов вошел гол чешской футболистки Катержины Свитковой в матче 1/4 финала женской Лиги чемпионов "Славия" - "Бавария" (1:1).

Голосование доступно на официальном сайте УЕФА и продлится до 9 августа.