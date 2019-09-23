Месси получил 46 очков на выборах игрока года ФИФА
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси получил 46 очков голосов на выборах лучшего игрока года по версии ФИФА. От тренеров он получил 379 баллов, от капитанов — 377, от журналистов — 364. Фанаты отдали ему 1 359 728 голосов (в зачет шло процентное соотношение голосов).
Второе место занял Виргил ван Дейк из «Ливерпуля», набравший 38 очков. При этом в голосовании журналистов он победил (462 балла) у капитанов стал вторым (337), у тренеров и болельщиков — третьим (289 очков и 704 235 голосов).
Тройку замкнул Криштиану Роналду из «Ювентуса»: 307 баллов от тренеров, 330 от капитанов, 264 от прессы, 962 919 голосов от фанатов и итоговые 36 очков.
? #TheBest FIFA Men's Player 2019— #TheBest ? (@FIFAcom) September 23, 2019
? #LeoMessi
? #VirgilVanDijk
? #CristianoRonaldo #TheBest | #FIFAFootballAwards pic.twitter.com/cObUfjeDYG