Месси назван лучшим плеймейкером десятилетия по версии IFFHS

Форвард «Барселоны» Лионель Месси занял первое место в рейтинге лучших плеймейкеров 2010-х по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).

Второе место занял бывший полузащитник каталонцев Андрес Иньеста, замкнул тройку хавбек «Реала» Лука Модрич.

Отметим, что форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду в список не попал.

Топ-10 лучших плеймейкеров десятилетия по версии IFFHS:

1. Лионель Месси («Барселона).

2. Андрес Иньеста («Виссел Кобе»).

3. Лука Модрич («Реал»).

4. Кевин Де Брейне («Манчестер Сити»).

5. Тони Кроос («Реал»).

6. Эден Азар («Реал»).

7. Неймар («ПСЖ»).

8. Месут Езил («Арсенал»).

9. Андреа Пирло («Ювентус», завершил карьеру).

10. Яя Туре (без клуба).