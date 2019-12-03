В парижском театре Шатле состоялась церемония вручения наград France Football.

Обладателем «Золотого мяча» в шестой раз стал капитан «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси. Ранее он выигрывал награду в 2009, 2010, 2011, 2012 и 2015 году.

В тройку лидеров по итогам голосования журналистов также вошли Виргил ван Дейк (Голландия, «Ливерпуль») и Криштиану Роналду (Португалия, «Ювентус»).

У женщин «Золотой мяч» разыгрывался второй раз в истории. Приз выиграла футболистка «Рейна» и сборной США Меган Рапино. В тройку также вошли англичанка Люси Броунз и еще одна американка Алекс Морган.

Также состоялся второй в истории розыгрыш Копа Трофи, приза лучшему молодому футболисту года. Его триумфатором стал защитник «Ювентуса» Маттейс де Лигт.

Кроме того, France Football впервые вручил приз лучшему вратарю года имени Льва Яшина. Первым его обладателем стал Алиссон из «Ливерпуля» и сборной Бразилии. В тройку вошли Марк-Андре тер Штеген (Германия, «Барселона») и Эдерсон (Бразилия, «Манчестер Сити»).

Церемония вручения «Золотого мяча». Live!