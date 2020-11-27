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Менеджер Марадоны: «Диего устал и позволил себе умереть, он больше не хотел жить»

16:39
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Стефано Чечи, менеджер и друг Диего Армандо Марадоны, поделился эмоциями от смерти легендарного футболиста.

«Идет расследование смерти Диего, и теперь люди указывают пальцем на то, что можно было сделать, но эту концепцию следует распространить на всю его жизнь. Диего перестал быть Диего, когда ему исполнилось 17 лет. С ним было очень трудно иметь дело как с человеком, потому что он был хрупким, полным неуверенности, скромным и добродушным.

В последнее время он стал слабым физически и морально. Я думаю, он устал и позволил себе умереть, он больше не хотел жить», — сказал Чечи в эфире Radio Kiss Kiss.

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