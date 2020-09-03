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Мауро Каморанези возглавил «Марибор»

21:33
Мауро Каморанези. Фото ФК «Марибор».
Мауро Каморанези. Фото ФК «Марибор».
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«Марибор» назначил Мауро Каморанези на пост главного тренера первой команды, сообщил официальный сайт клуба.

Контракт с 43-летним итальянцем аргентинского происхождения подписан до лета 2023 года.

В составе «Ювентуса» Каморанези выигрывал чемпионат и Суперкубок Италии, а вместе со сборной Италии выиграл чемпионат мира 2006 года.

Тренерскую карьеру Каморанези начал в 2015 году, поработав с мексиканскими «Корас» и «Тапачулой», аргентинским «Тигре» и словенским «Табором».

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