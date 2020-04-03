Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    «Пас из-за границы»

Матье собирается завершить карьеру

03:27
Теги:

Защитник «Спортинга» Жереми Матье рассматривает вариант с завершением карьеры. Летом у 36-летнего француза заканчивается контракт с французским игроком.

— Это правда, что думал о том, чтобы завершить карьеру в конце сезона, — цитирует L'Est R?publicain Матье. — Я не потерял желания играть, но мое тело подсказывает мне остановиться. Уже несколько сезонов выходил на поле с болезненным ахилловым сухожилием. То, что происходит сейчас, заставило меня задуматься. Говорю себе, что, возможно, все еще могу играть. Здесь или в другой команде, в зависимости от возможностей.

«Пас из-за границы»: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир