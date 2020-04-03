Матье собирается завершить карьеру

Защитник «Спортинга» Жереми Матье рассматривает вариант с завершением карьеры. Летом у 36-летнего француза заканчивается контракт с французским игроком.

— Это правда, что думал о том, чтобы завершить карьеру в конце сезона, — цитирует L'Est R?publicain Матье. — Я не потерял желания играть, но мое тело подсказывает мне остановиться. Уже несколько сезонов выходил на поле с болезненным ахилловым сухожилием. То, что происходит сейчас, заставило меня задуматься. Говорю себе, что, возможно, все еще могу играть. Здесь или в другой команде, в зависимости от возможностей.