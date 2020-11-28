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Матчи чемпионата Эквадора будут приостановлены на 10-й минуте в память о Марадоне

06:13

Во время матчей 25-го тура чемпионата Эквадора пройдет акция в память о легендарном аргентинском форварде Диего Марадоне. Все игры будут остановлены на 10-й минуте ради минуты молчания. Марадона выступал под номером 10.

Напомним, Марадона умер на этой неделе в возрасте 60 лет из-за остановки сердца. Легенду футбола похоронили на частном кладбище рядом с родителями.

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