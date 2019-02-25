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Матч в Испании завершился дракой болельщиков с футболистами

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Матч четвертого уровня испанской футбольной лиги "Эсиха""Херес" завершился дракой с участием болельщиков и футболистов, информирует Diariodejerez. Сообщается, что несколько фанатов прыгнули на поле и вступили в потасовку с игроками команды хозяев поля.

По данным издания, футболисты "Эсихи" оскорбили болельщиков, а один из них даже показал неприличный жест. После этого фанаты отреагировали и прыгнули на поле. Пресс-служба клуба уже дала ответ по инциденту, осудив действия участников драки.

– Мы осуждаем преступные деяния, которые произошли в конце игры, и мы примем соответствующие меры против тех, кто разрушает этот замечательный вид спорта. Это отвратительно и позорно, как они очерняют цвета своего клуба и не уважают ценностей, которые есть в футболе, – говорится в сообщении пресс-службы клуба.

 

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