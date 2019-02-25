Матч в Испании завершился дракой болельщиков с футболистами

Матч четвертого уровня испанской футбольной лиги "Эсиха" – "Херес" завершился дракой с участием болельщиков и футболистов, информирует Diariodejerez. Сообщается, что несколько фанатов прыгнули на поле и вступили в потасовку с игроками команды хозяев поля.

По данным издания, футболисты "Эсихи" оскорбили болельщиков, а один из них даже показал неприличный жест. После этого фанаты отреагировали и прыгнули на поле. Пресс-служба клуба уже дала ответ по инциденту, осудив действия участников драки.

– Мы осуждаем преступные деяния, которые произошли в конце игры, и мы примем соответствующие меры против тех, кто разрушает этот замечательный вид спорта. Это отвратительно и позорно, как они очерняют цвета своего клуба и не уважают ценностей, которые есть в футболе, – говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Desde el Écija Balompié S.A.D. queremos denunciar los actos delictivos ocurridos al término del partido y tomaremos las medidas oportunas contra aquellos que arruinan lo maravilloso que es este deporte. – ÉCIJA BALOMPIÉ (@ecijabpe) 23 февраля 2019 г.