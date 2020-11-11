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Матч Норвегия — Израиль отменен из-за угрозы коронавируса

17:48
Матч Норвегия — Израиль отменен из-за угрозы коронавируса. Фото AFP
Матч Норвегия — Израиль отменен из-за угрозы коронавируса. Фото AFP
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Товарищеский матч Норвегия — Израиль отменен решением властей, сообщает пресс-служба норвежской национальной команды.

Во вторник один из футболистов сборной Израиля сдал положительный тест на коронавирус и отправился на самоизоляцию вместе с двумя другими игроками, которые находились в контактной группе. Глава муниципалитета Осло разрешил проведение матча, однако министерство здравоохранения Норвегии рекомендовало не проводить встречу. Федерация футбола Норвегии последовала рекомендации минздрава и отменила матч.

Встреча Норвегия — Израиль должна была состояться сегодня, 11 ноября, начало было запланировано на 20.00 (мск).

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