Матч группового турнира Лиги наций КОНКАКАФ Куба — США перенесен, сообщает пресс-служба американской национальной команды. Игра, намеченная на 19 ноября, изначально должна была состояться в Гаване. Вместо столицы Кубы встречу примет спорткомплекс Трумэна Боддена на Каймановых островах.

Причины переноса игры не называются.

Американцы стартуют в первом в истории розыгрыше Лиги наций КОНКАКАФ также игрой против Кубы. Она состоится 11 октября. Помимо кубинцев, им предстоят игры в группе A с Канадой.