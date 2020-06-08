Мать Неймара повздорила со своим 22-летним бойфрендом. Он оказался в больнице с порезами

Мать нападающего «ПСЖ» Неймара Надин Гонсалвес поссорилась с киберспортсменом Тиаго Рамосом, с которым состоит в отношениях. Как сообщает Correio24horas, 2 июня парень попал в больницу с порезами на руке и ему наложили 12 швов. После этого пара посетила полицию, чтобы разъяснить ситуацию.

22-летний Рамос выступает в составе команды «4k Easy» на турнирах по шутеру на выживание Free Fire для мобильных устройств. Игра очень популярна в Бразилии.