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Новости   //    Футбол   //    «Пас из-за границы»

Мать Неймара повздорила со своим 22-летним бойфрендом. Он оказался в больнице с порезами

05:18

Мать нападающего «ПСЖ» Неймара Надин Гонсалвес поссорилась с киберспортсменом Тиаго Рамосом, с которым состоит в отношениях. Как сообщает Correio24horas, 2 июня парень попал в больницу с порезами на руке и ему наложили 12 швов. После этого пара посетила полицию, чтобы разъяснить ситуацию.

22-летний Рамос выступает в составе команды «4k Easy» на турнирах по шутеру на выживание Free Fire для мобильных устройств. Игра очень популярна в Бразилии.

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