Марадона за свою карьеру заработал 500 миллионов евро

Легенда мирового футбола Диего Марадона, который скончался 25 ноября в результате сердечного приступа в возрасте 60 лет, за свою карьеру заработал порядка 500 миллионов долларов, информирует издание Clarin со ссылкой на сайт Celebrity Net Worth, который специализируется на финансах знаменитостей.

Однако его текущие состояние, по общим подсчетам, составляет от 75 до 100 миллионов евро. Также называется цифра в 200 миллионов долларов, но с нее должен быть вычтен огромный налог на роскошь.

Как пишет издание, у Марадоны пять владений в Буэнос-Айресе и в его пригородах, а также четыре машины. Его активы разбросаны по разным странам. Он владел предприятиями в Италии, на Кубе и Венесуэле, о которых мало что известно.

Кроме того, он хранил в Дубае автомобили на сумму почти полмиллиона евро. У него есть грузовик-амфибия Hunta Overcomer, подаренный ему в Белоруссии, когда он занимал пост почетного президента брестского «Динамо». Там же ему подарили бриллиантовое кольцо стоимостью 300 тысяч евро.

У Марадоны также были подписаны несколько крупных контрактов. Он сотрудничал с компанией Puma и производителями компьютерных игр Konami и EA Sports.

Последнее время он официально работал тренером в клубе «Химнасия» из Ла-Платы.

Добавим, что ранее друг Марадоны, аргентинский журналист Луис Вентура рассказал, что у легенды мирового футбола почти ничего не осталось (так как часть имущества у него украли, а остальное он раздал сам), и он жил только на скромную зарплату, которую он получал в «Химнасии».

В 2019 года Марадона заявил, что не будет оставлять никакого наследства и все отдаст на благотворительность.